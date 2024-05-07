Akaryakıta dev indirim rüzgarı: Kapış kapış gidiyor...

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolar/tl kuru kaynaklı gerileme, akaryakıt sektöründe fiyat güncellemelerinin beklentisini artırdı. Özellikle Çarşamba günü itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılacağı öngörülüyor.

Petrol fiyatlarının zirveyi terk etmesi ve dolar/tl kurunun değer kaybetmesiyle, akaryakıt ürünlerinde indirim süreci başladı. Yarın gece itibarıyla, benzin ve motorin ürünlerinde indirim uygulanacak. Çarşamba günü başlayacak olan bu indirim sürecinde benzin ve motorin ürünlerine 1.5 TL'lik bir düşüş öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 43,86 TL

Motorin litre fiyatı: 41,23 TL

LPG 20,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45,02 TL

Motorin litre fiyatı: 42,18 TL

LPG fiyatı: 20,82 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45 TL

Motorin litre fiyatı: 42,43 TL

LPG litre fiyatı: 20,44 TL



PEKİ NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi, çeşitli ekonomik faktörlerin dikkate alınmasıyla gerçekleşmektedir. Öncelikle, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere rafineri satış fiyatı hesaplanmaktadır.



Hesaplama sürecinde, Akdeniz bölgesi ve İtalyan piyasalarında belirlenen günlük CIF (Cost, Insurance, Freight - Maliyet, Sigorta, Navlun) Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatının tespitinde esas alınmaktadır. Belirli bir fiyat değişim aralığında, bu iki önemli ekonomik göstergeye dayanarak, akaryakıtın son tüketiciye yansıyacak olan maliyeti belirlenir.

Kaynak: Kamu Son Haber