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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenleri kahreden haber

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sayısı konusunda uzlaşma sağladıklarını ve kararın Kabine Toplantısı sonrasında açıklanacağını söylemişti. Ancak öğretmenlerin hevesi kursaklarında kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenleri kahreden haber mask
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3 buçuk saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise öğretmenleri beklediği haber gelmedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in öğretmen atamalarına ilişkin açıklama için işaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konuda son bir değerlendirme daha yapacaklarını söyledi.

Son bir kez daha bakanlarla görüşeceklerini söyleyen "Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımı ve başvuru sürecini paylaşacaktır." dedi. Erdoğan açıklamanın Bakan Tekin tarafından yapılacağını belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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07 May 2024 - 04:39 - Siyaset

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