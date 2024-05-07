Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenleri kahreden haber

3 buçuk saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise öğretmenleri beklediği haber gelmedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in öğretmen atamalarına ilişkin açıklama için işaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konuda son bir değerlendirme daha yapacaklarını söyledi.

Son bir kez daha bakanlarla görüşeceklerini söyleyen "Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımı ve başvuru sürecini paylaşacaktır." dedi. Erdoğan açıklamanın Bakan Tekin tarafından yapılacağını belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber