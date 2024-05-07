Instagram'dan sosyal medyayı sallayan 3 yeni özellik: Sallamak yetiyor!

Instagram, sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olarak sürekli olarak yeniliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son güncellemeleriyle birlikte, kullanıcıların hikaye deneyimini daha etkileşimli hale getirmeyi amaçlayan üç yeni özellik sunuyor.

En dikkat çekici özelliklerden biri olan "Göster", hikaye çıkartmaları arasında yer alıyor. Bu özellik, kullanıcıların paylaştıkları hikayelerde bulanıklık filtresi ekleyerek, hikayeyi görmek isteyen diğer kullanıcıların hikaye sahibine mesaj göndermesini gerektiriyor.

Diğer bir yenilik ise "Çerçeveler" özelliğiyle geliyor. Bu özellik sayesinde, paylaşılan hikayelere polaroid tarzı bir filtre eklenerek nostaljik bir hava yaratılıyor. Hikayeyi görmek isteyen kullanıcıların ise telefonlarını sallamaları gerekiyor, böylece interaktif bir deneyim sunulmuş oluyor.

Ayrıca, Instagram kullanıcılarına müzik tabanlı bir şablon özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar albümlerindeki favori şarkılarını veya hayatlarında sürekli dinlemek istedikleri bir şarkıyı hikayelerinde paylaşabiliyorlar. "Sen de Müzik Ekle" adını taşıyan bu özellik, kullanıcıların fotoğraflarına uygun hikaye şablonlarını temel alarak daha kişisel ve eğlenceli içerikler oluşturmalarına olanak tanıyor.

Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve kullanıcıların hikayelerini daha etkileşimli hale getirmek için sürekli olarak yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bu yenilikler, platformun kullanıcılar arasında popülerliğini ve etkileşimini artırmaya yönelik atılmış önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber