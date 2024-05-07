Survivor'da gerilim trımanıyor: O isim üçüncü eleme adayı oldu!

Survivor All Star yarışmasında yaşanan son konsey, Batuhan Karacakaya'nın en çok oyu alarak aday gösterilmesiyle dikkat çekti. Karacakaya, bu durum karşısında şaşkınlık yaşamadığını belirtti. Ogeday ise takım performansı üzerine eleştirilerde bulunurken, Özgür yarışmacıların düello korkusunu dile getirerek tepkisini ortaya koydu. Aleyna, Merve'nin bazı oyunlarda sakatlık süsü verdiğini öne sürdü.

Dokunulmazlık oyununun bayrak yarışıyla sonuçlanan 11-11 beraberliği, izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın üçüncü eleme adayının kim olduğu da açıklandı. Karacakaya, takımının ikinci eleme adayı olarak gösterilmesinin ardından, "Beklediğim bir sonuçtu. Mavi takım, alışılagelmiş tutumunu sürdürdü. İkinci oyunu kaybettikten sonra, üçüncü oyun için motivasyonumuz arttı. Genellikle üçüncü oyun, en zorlu mücadele oluyor. Eleme potasında olmamız sorun değil. Ben zaten yedek oyuncu olarak buradayım ve hazırlıksız geldim." şeklinde konuştu.

OGEDAY'DAN DEĞERLENDİRME

Ogeday Girişken, takımının performansıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kendisinin bazı durumlarda beklenmedik üç puanlık atışlar yapabildiğini belirten Ogeday, takım arkadaşı Seda'nın ise farklı pozisyonlarda etkili olduğunu ifade etti. Ancak her iki oyuncunun da aynı anda en iyi performanslarını sergileyemediklerini, bu nedenle takım olarak tam potansiyellerine ulaşamadıklarını dile getirdi. Ogeday, takımın daha iyi bir uyum içinde olması ve her oyuncunun birbirini tam anlamıyla desteklemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tür bir takım çalışmasının, başarıya giden yolda kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ÖZGÜR'DEN SİTEM DOLU SÖZLER

Survivor yarışmasında mücadele eden Özgür, diğer yarışmacıların düello etmekten kaçınmalarını eleştiren açıklamalarda bulundu. Özgür, "İnsanlar bu zihniyeti bir kenara bırakmalı. Survivor'ın gerçek anlamını yaşamak için buradayız. Düellolardan kaçınmak, yarışmanın ruhuna aykırı" dedi. Kendisinin dört kez düello mücadelesine katıldığını belirten Özgür, yaşına rağmen rekabetten çekinmediğini ve mücadeleyi sonuna kadar sürdürdüğünü vurguladı. Ayrıca yarışmacıların performanslarını öne sürerken cesaretlerini de göstermeleri gerektiğini ifade etti. Özgür'ün bu sözleri, Survivor yarışmasının rekabetçi doğasını ve yarışmacıların karşılaştığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

'DURUMLARA GÖRE ŞEKİL ALAN İNSANLAR GÖRÜYORUM'

Aleyna Kalaycıoğlu, daha önce Merve'nin sık sık sağlık sorunları yaşamasını 'El Clasico' olarak adlandırdığını ve bu durumun Nagihan ile Nefise tarafından büyük bir mesele olarak görüldüğünü belirtti. Kalaycıoğlu, şu anki durumda her ikisinin de bu ifadeye katıldığını ve geçmişte Merve ile daha yakın olma arzuları nedeniyle kendisine karşı çıktıklarını ifade etti. Aleyna, insanların olaylara ve diğer insanlara göre değişken tavırlar sergilediğini, duruma göre farklı şekiller aldıklarını gözlemlediğini dile getirdi. Ayrıca, Merve'nin zorlu durumlarda sık sık rahatsızlanıyor gibi davrandığını ve bu durumun sürekli olarak tekrarlandığını vurguladı. Kalaycıoğlu, Merve'nin hoşlanmadığı bir parkur ile karşılaştığında bu hafta nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini sözlerine ekledi.

MAVİ TAKIM'DA DOKUNULMAZLIK RAHATLIĞI

Yarışmanın dokunulmazlık etabı nefes kesen anlara sahne oldu. Mücadelenin sonuna doğru Kırmızı takım, büyük bir geri dönüş yaparak skoru eşitlemeyi başardı. Ancak bayrak yarışı sırasında Batuhan'ın sergilediği üstün performans, Mavi takımın dokunulmazlık zaferini ilan etmesine olanak tanıdı. Kazanılan bu başarının ardından Mavi takım, ödül olarak lezzetli pizzalarla kutlama yaptı.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI

Sercan Yıldırım, takım arkadaşları tarafından en çok oyu alarak konseyde eleme adayı gösterildi. Bu hafta üçüncü eleme adayı olarak yarışacak olan Yıldırım, durumdan memnuniyetini dile getirdi. Kendisinin şimdiye dek birçok düello tecrübesi yaşadığını ve bu süreçte değerli deneyimler kazandığını belirten Sercan, takım arkadaşlarına herhangi bir kırgınlık duymadığını ifade etti. Tecrübeli yarışmacı, bugüne kadar edindiği tecrübelerle güçlü bir yarışmacı olduğunu ve gelecek mücadeleler için de kendisini hazır hissettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Kamu Son Haber