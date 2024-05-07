Kriptoya vergi ayarı: İşte detaylar...

Türkiye'de kripto para birimleriyle ilgili düzenlemeler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımlarını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı da yeni tedbirler uygulamaya koydu. Önerilen düzenlemeler arasında, kripto para işlemleri için uygulanacak olan iki yeni verginin sıfır oranla belirlenmesi yer alıyor. Bu yeni vergi düzenlemelerinin piyasayı olumsuz etkilememesi ve ülkeden sermaye çıkışını engellemesi hedefleniyor.

DÜŞÜK İŞLEM VERGİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni düzenlemeleri sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı vergilendirme sürecini hızlandırdı. Yapılan açıklamaya göre, kripto para işlemleri üzerinden alınacak olan vergi, düşük oranlarda olacak.

KAÇAKÇILIĞA KARŞI VERGİ AYARI

Türkiye'de kripto para birimleri üzerinden elde edilen kazançlar için vergilendirme mekanizması, piyasa dinamiklerini sarsmayacak şekilde tasarlandı. Yeni düzenlemeye göre, menkul kıymet geliri olarak kabul edilen kripto varlıkların yurtdışına transferini sınırlamak amacıyla elde edilen gelir üzerinden kaynakta kesinti yapılması planlanmaktadır. Bu yöntemle yurtdışına para transferi yapan yatırımcılar için beyanname sunma ve gelirlerini açıklama zorunluluğu getirilecektir. Ancak belirtilen tevkifat oranının sıfır olacağı ifade edildi. Merkez Bankası'nın yayınladığı Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Türkiye'de kripto varlıklar, resmi para birimi, kayıtlı para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçları olarak tanımlanmayan maddi olmayan varlıklar olarak sınıflandırıldı.

BAKANLIK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Sermaye Piyasası Kurulu, bu alanda yasal çerçevenin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da kripto varlıkların vergilendirilmesi konusunda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Ondokuzmayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Batı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kripto para birimleri için Gider Vergileri Kanunu'na eklenmesi planlanan işlem vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 75. maddesi kapsamında yapılacak stopaj ile kripto paraların vergilendirilmesi öngörülüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri tamamlamasının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, şu an yüzde 5 oranında olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ne benzer, piyasayı olumsuz etkilemeyecek düşük oranlı bir vergi getirmesi bekleniyor. Bu verginin kripto piyasasını sarsmayacak, binde birler seviyesinde olması planlanıyor.

Ayrıca kripto varlıkların menkul sermaye iradı olarak kabul edilerek, yurtdışına sermaye kaçışını engellemek amacıyla vergi kesintisi yoluyla vergilendirilmesi de gündemde. Bu sayede, kazançlarını yurtdışına aktaran kişilere beyanname verme ve kazançlarını beyan etme zorunluluğu getirilecek. Ancak bu vergi kesintisinin oranının sıfır olması öngörülüyor, böylece yatırımcılar üzerindeki yük hafifletilecek.

Kaynak: Kamu Son Haber