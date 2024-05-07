Filistin Dayanışma Platformu'ndan protesto

FİLİSTİN Dayanışma Platformu, ateşkes görüşmeleri yapılırken İsrail'in Refah'ın doğusunda başlattığı saldırıyı protesto etmek için ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Filistin Dayanışma Platformu, İsrail'in Refah kentinin doğusuna başlattığı saldırıyı protesto etmek adına saat 00.30'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, ‘Refah'ta Katliama Hayır’ sloganıyla bir araya gelerek İsrail'in saldırısını protesto etti. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirilen gösteride, ‘İnsanlık onuru siyonizmi yenecek’ ve ‘Susma, haykır, soykırıma hayır’ sloganları atıldı. Kudüs'te İsrail askerleri tarafından öldürülen Hasan Saklanan da kalabalık tarafından rahmetle anıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan aktivist Zeynel Abidin Özkan, İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırıların ardından Refah sınır kapısına sığınan yaklaşık bir buçuk milyon Gazzeli'nin 214 gündür açlıkla mücadele ettiğine dikkat çekti. Özkan, Refah’a yapılan saldırılarla birlikte bölgede can güvenliği sorununun arttığını vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamalara da değinen Özkan, İsrail'in lobi faaliyetleriyle tüm ülkelere müdahale etmeye ve İsrail yetkililerinin ceza almaması için baskı yapmaya çalıştığını söyledi. Adaletin İsrail için var olduğunu ve tüm ülkelerin İsrail'in soykırımını desteklemek için çalıştığını öne süren Özkan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'in soykırımına ortak olan yöneticilerin ceza almamasına yönelik baskı içeren mektupların mahkemeyi köşeye sıkıştırmak adına kullanıldığını ifade etti. Özkan, hem mahkemede görülen davada hem de Güney Afrika'da devam eden davada soykırımın ortaklarının dünyada gereken cezayı bulacaklarına inandıklarını belirtti.