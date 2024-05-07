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Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık kararı: İşte ayrılık sebebi...

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Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenilen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık kararı: İşte ayrılık sebebi... mask
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Sergen Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan Pendikspor maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na sert eleştiriler yapan Sergen Yalçın, "1-0'dan sonra kafasına darbe alan oyuncumuz yerdeyken oyunu durdurması gerekirken durmadı. Oyunu devam ettirdi ve sonrasında bize golü yedirdi." dile konuştu. Sergen Yalçın Türk futbolunun böyle hakemler nedeni ile güvenirliğinin kaybolduğunu savundu.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Toplantıda Sergen Yalçın'a, sezon sonunda Antalyaspor teknik direktörlüğü görevinden bırakıp bırakmayacağı da soruldu.

Sergen Yalçın yanıtında bu hafta içi başkan ve yönetimle toplantı yaptıklarını ve ayrılık kararını sezon sonuna kadar erteleme kararı aldıklarını söyledi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# devam, ayrılık, Antalya, başkan

07 May 2024 - 02:28 - Spor

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