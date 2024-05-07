Emekli bu sefer zamma doyacak: Resmi açıklama geldi!

Emeklilerin maaşlarında enflasyona göre artış olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri maaşlarına altı aylık enflasyon oranında zam alırken, kamu emeklileri enflasyon farkını toplu sözleşmeyle alacaklar. Bu zamlar Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına yansıyacak.



Emekliler arasında büyük bir heyecan dalgası yayıldı çünkü bayram ikramiyelerinde heyecan verici bir artış yaşandı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ve hak sahiplerine yapılan bayram ikramiyesi uygulaması, 2018'den bu yana refahlarını artırmaya devam ediyor.



Başlangıçta 1.000 lira olarak belirlenen ikramiye miktarı, 2021'de 1.100 liraya, 2023'te ise 2.000 liraya yükseldi ve bu yıl %50'lik bir artışla 3.000 liraya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu Ramazan Bayramı'nda toplam 15,3 milyon emekli ve hak sahibine 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

ÇİFTE İKRAMİYE

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatmasının ardından gözler ve kulaklar şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerine çevrildi. Milyonlarca emekliye Kurban Bayramı’na sayılı günler kala güzel bir haber geldi. Bu emeklilere çifte ikramiye yatırılacak.



Kurban Bayramı ikramiyesi ve belediyenin ek ikramiyesi, emekli vatandaşların cebini biraz da olsa rahatlatacak. Bayramın hemen öncesinde emeklilere verilecek bu ikramiyeler, bir nebze olsun rahatlama sağlayacak.

İKRAMİYE 8 BİN TL OLACAK

Adana Ceyhan Belediyesi'nden gelen çifte ikramiye müjdesiyle emekliler sevindi. Adana'da yaşayan emekliler, devletten ve belediyeden ikramiye alacaklar.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi olarak ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL ikramiye vereceğiz" açıklamasını yaparak emeklileri sevindirdi.



Devlet tarafından verilecek olan 3 bin TL ikramiyeye ek olarak Adana Ceyhan Belediyesi'nden alacakları 5 bin TL ile toplamda 8 bin TL ikramiye almış olacaklar.

Kaynak: Kamu Son Haber