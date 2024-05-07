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Şimşek'te Beşiktaş mesaisi

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor'da kritik maçın hazırlıkları dün başladı

Şimşek'te Beşiktaş mesaisi mask
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CORENDON Alanyaspor, 12 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Oba Stadyumu'da oynanacak zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ligde geçtiğimiz cuma akşamı Ankaragücü'ne konuk olan ve geriye düştüğü maçta 1 puanı uzatma dakikalarında kurtaran Corendon Alanyaspor, yükselişini sürdürerek rakiplerine gözdağı vermişti. Hafta sonunda Beşiktaş'la oynayacağı vitrin maçının hazırlıklarına başlayan turuncu yeşilli takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla çalışmalarına start verdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yer alan Zimbitlik Sahası'nda gerçekleşen idmana ısınma koşusu ile başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptılar. İdmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladılar. Alanyaspor, Beşiktaş mesaisine bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek'te Beşiktaş mesaisi

Kaynak: Spor SERVİSİ

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07 May 2024 - 00:53 - Spor

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