Şimşek'te Beşiktaş mesaisi

CORENDON Alanyaspor, 12 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Oba Stadyumu'da oynanacak zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ligde geçtiğimiz cuma akşamı Ankaragücü'ne konuk olan ve geriye düştüğü maçta 1 puanı uzatma dakikalarında kurtaran Corendon Alanyaspor, yükselişini sürdürerek rakiplerine gözdağı vermişti. Hafta sonunda Beşiktaş'la oynayacağı vitrin maçının hazırlıklarına başlayan turuncu yeşilli takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla çalışmalarına start verdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yer alan Zimbitlik Sahası'nda gerçekleşen idmana ısınma koşusu ile başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptılar. İdmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladılar. Alanyaspor, Beşiktaş mesaisine bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.