Alanyaspor 76 yaşında

TRENDYOL Süper Lig'de sezonun son bölümlerine damga vurarak adından sıkça söz ettiren Corendon Alanyaspor, dün kuruluşunun 76. yılını kutladı. Yıllarca alt liglerde mücadele ettikten sonra 2013-2014 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Corendon Alanyaspor, bu ligde 2 yıl kaldı ve ardından 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e yükseldi. En üst ligde 8 yıldır mücadelesini sürdüren turuncu yeşilli ekip, TFF Lig ve Süper Lig'de mücadele en çok mücadele eden ilçe takımı olma özelliğini de koruyor. Dün kuruluşunun 76. yılını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla kutlayan Corendon Alanyaspor Kulübü, "Kulübümüzün kuruluşunun 76. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Paylaşım taraftarlar tarafından sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, sporseverler turuncu yeşilli kulübün 76. yaşını kutladılar. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.