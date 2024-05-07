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Alanyaspor 76 yaşında

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TFF 1. Lig ve Süper Lig'de en çok mücadele eden ilçe takımı olan Corendon Alanyaspor, başarılarla dolu olan 76 yıllık mazisinin gururunu yaşıyor

Alanyaspor 76 yaşında mask
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TRENDYOL Süper Lig'de sezonun son bölümlerine damga vurarak adından sıkça söz ettiren Corendon Alanyaspor, dün kuruluşunun 76. yılını kutladı. Yıllarca alt liglerde mücadele ettikten sonra 2013-2014 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Corendon Alanyaspor, bu ligde 2 yıl kaldı ve ardından 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e yükseldi. En üst ligde 8 yıldır mücadelesini sürdüren turuncu yeşilli ekip, TFF Lig ve Süper Lig'de mücadele en çok mücadele eden ilçe takımı olma özelliğini de koruyor. Dün kuruluşunun 76. yılını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla kutlayan Corendon Alanyaspor Kulübü, "Kulübümüzün kuruluşunun 76. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Paylaşım taraftarlar tarafından sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, sporseverler turuncu yeşilli kulübün 76. yaşını kutladılar. Cemali AYDINOĞLU

Alanyaspor 76 yaşında

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Sosyal, Bir, Son, Alanyaspor

07 May 2024 - 00:52 - Spor

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