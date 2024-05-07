Belediyede tasarruf seferberliği

ALANYA Belediyesi'nin yeni yönetimince yapılan ihtiyaç envanteri çalışması sırasında, ilk etapta 23 adet iş makinesi ve aracın ihtiyaç fazlasını olduğu tespit edildi. Yeni belediye yönetimi iş makinesi, pikap ve binek olarak kullanılan araçları, kiralama yapılan kişi ve kuruluşlara iade etti.



Yapılan incelemeler sırasında ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen bu araçların Alanya Belediyesi'ne aylık maliyetinin 3 milyon TL, 8 aylık maliyetinin ise 24 milyon TL düzeyinde olduğu anlaşıldı. Yakıt gideri de düşünüldüğünde, ihtiyaç fazlası araçların belediyeye toplam maliyetinin 30 milyon lirayı aştığı hesaplandı.



Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç-envanter çalışmasının devam ettiği, belediye hizmetleri dahil her alanda bu çalışmanın kısa sürede sonuçlandırılacağı, belediye bütçesindeki kara deliklerin tek tek kapatılacağı, tam bir tasarruf ve verimlilik seferberliği başlatıldığı belirtildi. (İbrahim İPBÜKER)

Kaynak: Haber Merkezi