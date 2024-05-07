Günübirlik kiralanan evler mercek altında

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.



Kent genelinde 47 ekip ve 114 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 666 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 11 işletmeye, konaklama kaydı yapmamaktan ve 1 kişiye de kayıt dışı günübirlik kiralama yapmaktan cezai işlem uygulandı. (AA)

Kaynak: AA