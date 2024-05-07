- Asayiş

'Güvenilir gıda için sıkı denetim şart'

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ALANYA İlçe Tarım Müdürlüğü 2024 yılının ilk 5 ayında bin 650 işletmeyi denetleyerek toplamda 12 işletmeye 380 bin TL cezai işlem uyguladı.

'Güvenilir gıda için sıkı denetim şart' mask
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Yoğun sezon öncesi Alanya'da gıda üretim alanları ve toplu tüketim alanları başta olmak üzere oteller, kasaplar, un ve unlu mamüller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinde sıkı denetim gerçekleştirdiklerini belirten Rüzgar, "Güvenilir gıda için sıkı denetim şart" dedi.


Tarım Bakanlığı’nın talimatıyla birlikte Alanya’da işletmelerin halk sağlığı açısından gözetim altında tutulduğunu belirten Rüzgar, "2024 yılının ilk 5 ayında denetime ara vermeden devam ettik. Yaz sezonunda da nüfusun artmasıyla birlikte denetimlerimiz daha da artacak ve hız kazanacak. Ekip arkadaşlarımız güvenlik için sahada. 2024 yılının ilk 5 ayında bin 650 işletmeye denetim yaparak toplamda 12 işletmeye 380 bin TL cezai işlem uyguladık. Gıdada 110 numune örneği, alkolden ise 35 numune örneği alarak laboratuvara gönderdik. 20 işletmeye ise uyarı vererek süre tanıdık. Biz her zaman halkımızın güvenliği ve sağlığı için sahadayız" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Alanya, rüzgar

07 May 2024 - 00:48 - Asayiş

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