Yoğun sezon öncesi Alanya'da gıda üretim alanları ve toplu tüketim alanları başta olmak üzere oteller, kasaplar, un ve unlu mamüller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinde sıkı denetim gerçekleştirdiklerini belirten Rüzgar, "Güvenilir gıda için sıkı denetim şart" dedi.
Tarım Bakanlığı’nın talimatıyla birlikte Alanya’da işletmelerin halk sağlığı açısından gözetim altında tutulduğunu belirten Rüzgar, "2024 yılının ilk 5 ayında denetime ara vermeden devam ettik. Yaz sezonunda da nüfusun artmasıyla birlikte denetimlerimiz daha da artacak ve hız kazanacak. Ekip arkadaşlarımız güvenlik için sahada. 2024 yılının ilk 5 ayında bin 650 işletmeye denetim yaparak toplamda 12 işletmeye 380 bin TL cezai işlem uyguladık. Gıdada 110 numune örneği, alkolden ise 35 numune örneği alarak laboratuvara gönderdik. 20 işletmeye ise uyarı vererek süre tanıdık. Biz her zaman halkımızın güvenliği ve sağlığı için sahadayız" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.