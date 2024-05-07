Yurt dışındaki Ruslar dönüyor

Oturma izinlerinin yenilenmemesi, yurt dışında iş bulma ve para transferi konusunda yaşanan problemler ile Rusların kabul edildiği ülke sayısının kısıtlı olması, geri dönüşlerin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 1.5’İNİ KAYBETMİŞTİ

Alfa Bank ekonomistlerine göre, Rusya 2022 yılında iş gücünün yaklaşık yüzde 1.5’ini, yani 1.1 milyon kişiyi kaybetti. Ancak, Moskova merkezli yer değiştirme şirketi Finion’un verilerine göre, ülkeden ayrılanların yaklaşık yüzde 40-45’i ülkeye geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin, Rusya’nın yıllık ekonomik büyümesine yüzde 0.25–0.3 oranında katkı sağlayabileceğini öngörülüyor.

Rusya’ya dönen işçiler, ekonomideki istihdam açığını tam olarak kapatmasa da ekonomik faaliyetlere önemli katkılar sağlıyor. Özellikle yüksek katma değerli sektörlerde istihdam edilen bu işçiler, tüketici hizmetleri, perakende ve emlak gibi tüketici odaklı sektörlerin gelişimine de önemli ölçüde destek veriyor.

Gazetemru’nun aktardığı habere göre Rusya, az sayıdaki uzmanları geri kazanabilmek için 2022 yılına göre daha cazip fırsatlar ve çalışma koşulları sunuyor.

GERİ DÖNMELERİNİN NEDENLERİ

Geri dönüşlerin temel nedenlerinden biri olan oturma izinleri ile ilgili zorluklar, özellikle Avrupa ve Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları tarafından sıklıkla raporlanıyor. Resmi verilere göre, 2022 yılında Türkiye’de 132 bin Rus vatandaşı oturma izni alırken, bu sayı şu anda sadece 60 bin. Yurt Dışındaki Ruslar

Avrupa Üniversitesi, Floransa’daki siyaset bilimcilerin araştırmasına göre, yerleşim yeri değiştiren Rusların yüzde 41’i ev sahibi ülkelerindeki statülerinin istikrarlı olduğunu düşünürken, bazı ülkelerde bu oran yüzde 16’ya kadar düşebiliyor. Göçmenlerin yüzde 25’i ise yerel halk veya kurumlar tarafından ayrımcılığa uğradıklarını belirtiyorlar. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi