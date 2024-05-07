- Turizm

Rus turistlerin Avrupa tercihinde yüzde 150 artış

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RUSYA Tur Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Aleksey Mkrtyan, Rusya’dan bazı Avrupa destinasyonlarına tur talebinde, geçen yıla kıyasla yüzde 150 artış olduğu bilgisini verdi.

Rus turistlerin Avrupa tercihinde yüzde 150 artış mask
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Mkrtyan, 2023’te Rusya’dan İstanbul aktarmalı İtalya, Fransa, İspanya uçak bilet fiyatlarının 100-120 bin ruble civarında olduğunu, bugün ise Erivan ve Tiflis aktarmalı bu fiyatın 40-50 bin rubleye gerilediğini aktardı. Devlet İstatistik Servisi (Rosstat), 2024’ün ilk yarısında uçak biletlerinin yüzde 25 pahalandığını açıklamıştı. (Turkrus)

Kaynak: Turkrus

# Devlet, İstanbul, yüzde

07 May 2024 - 00:30 - Turizm

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