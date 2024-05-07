Rus turistlerin Avrupa tercihinde yüzde 150 artış

Mkrtyan, 2023’te Rusya’dan İstanbul aktarmalı İtalya, Fransa, İspanya uçak bilet fiyatlarının 100-120 bin ruble civarında olduğunu, bugün ise Erivan ve Tiflis aktarmalı bu fiyatın 40-50 bin rubleye gerilediğini aktardı. Devlet İstatistik Servisi (Rosstat), 2024’ün ilk yarısında uçak biletlerinin yüzde 25 pahalandığını açıklamıştı. (Turkrus)

Kaynak: Turkrus