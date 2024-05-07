Rus turistlerin Avrupa tercihinde yüzde 150 artış

Mkrtyan, 2023’te Rusya’dan İstanbul aktarmalı İtalya, Fransa, İspanya uçak bilet fiyatlarının 100-120 bin ruble civarında olduğunu, bugün ise Erivan ve Tiflis aktarmalı bu fiyatın 40-50 bin rubleye gerilediğini aktardı. Devlet İstatistik Servisi (Rosstat), 2024’ün ilk yarısında uçak biletlerinin yüzde 25 pahalandığını açıklamıştı. (Turkrus)
Kaynak: Turkrus
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.