Bakan Ersoy'dan 'Sert' uyarı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belirlenen tarihe kadar "Turizm İşletme Belgesi" almayan otellerin kapatılacağını duyurdu. Otellerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Turizm İşletme Belgesi" almasının zorunlu olduğunu hatırlatan Ersoy, valiliklere gönderilen yazılarla, 4 bin belgesiz tesisten bininin belge aldığı bilgisini paylaştı. Kalan 3 bin otel için süreyi daralttıklarını, belge almayan otellerin kapanacağını söyleyen Ersoy, günlük kiralanan turizm konutlarında da benzer problemlerin yaşandığına dikkat çekti. İskanı ve ruhsatı olmayan villaların da turizm konutu belgesi için başvurduğunu söyleyen Turizm Bakanı, özellikle sahil kesimlerinde bu durumun çok fazla görüldüğünü ifade etti. Ersoy, "İskanı, ruhsatı olmayan villalar yapılmış. Bunlara "Turizm Konutu Belgesi" isteniyor. Dağ, taş villa dolmuş. Özellikle sahillerde bu durum çok fazla. " Belediye bana göz yumuyor, siz de göz yumun" diyor. Biz göz yummayacağız. Bundan sonra her şey kayda alınacak" dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi