'Tatil fiyatları Avrupalı turisti bile düşündürüyor'

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, "Şu anda fiyatlarımız çok da ucuz değil. Personel ve yiyecek-içecek maliyetleri çok yükseldi. Bugün Türkiye’deki etin fiyatı Almanya’daki etin fiyatı ile hemen hemen aynı durumda. Özellikle alkollü içecek fiyatlarındaki yüksek vergi maliyetlere yansıdı. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman fiyatlar da ona göre artıyor. Otelin dışında herhangi bir yerde yemek yemek istedikleri zaman özellikle alkollü içecek fiyatlarını çok yüksek buluyor turistler. Bir yandan fiyat artışları bizi mutlu ederken öbür taraftan yüksek enflasyon, personel maliyetleri ve diğer maliyetlere baktığımız zaman da kar marjlarımız oldukça düştü. Karlılıkların düşmesi işletmelerin uzun vadede zayıflamasına sebep olacaktır. Bu da rakip pazarlarda rekabeti olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.
'TURİSTİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ'
Turizmci Barış Öztürk ise turizm sektöründe tüm dünyada fiyatların arttığını ve Türkiye’de de bunun üzerinde bir artış olduğunu kaydetti. Öztürk, "Döviz bazlı yüzde 50-60 artışlar söz konusu. Bu turist için alım gücünü düşürmüş durumda. Fiyatlar Avrupalı turistin bile düşündürecek noktaya geldiyse iç pazardaki halimiz nicedir. Bunun geçici bir durum olmasını öngörüyoruz. Umarım böyle deva etmez" dedi. (Kaynak: Turizm GÜNCEL)
Kaynak: Turizm GÜNCEL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.