Düğünde korkunç olay! Duvağı toplamaya çalışırken kanlar için yere yığıldı

Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada Zemzem Özdemir düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Özdemir hastaneye kaldırıldı. Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle başka bir hastaneye sevk edildi.
DÜĞÜN SONA ERDİ
Yaşanan bu olayın ardından düğün sona erdirilirken, jandarma ekipleri, yaralamaya neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.