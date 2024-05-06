- Asayiş

Korkunç yangın! Yandaki evlere de sıçradı

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Bursa'da bir evde başlayıp 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Korkunç yangın! Yandaki evlere de sıçradı mask
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İnegöl'de Kurşunlu Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bir, Yangın

06 May 2024 - 23:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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