Özgür Özel ile Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. İki lider, Anayasa, iç siyaset ve dış politikadaki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklar.
ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ
Özel, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var" demişti.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.