06 May 2024 - 23:37- Siyaset G:

Özgür Özel ile Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek

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Özgür Özel, yarın saat 12.00’de Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüşecek.

Özgür Özel ile Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek mask
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. İki lider, Anayasa, iç siyaset ve dış politikadaki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklar. 

Özgür Özel ile Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek

ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Özel, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var" demişti.

Kaynak: MYNET

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06 May 2024 - 23:37 - Siyaset

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