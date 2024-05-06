Alkollü sürücü önce direğe çarptı; sonra duvardan düştü

Otomobiliyle elektrik direğine çarpan alkollü sürücünün, araçtan indikten sonra bahçe duvarından boşluğa düştü. Ü.K'nin kullandığı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Araçtan inen sürücü Ü.K, bir binanın bahçe duvarından boşluğa düştü.



Yaralanan ve 1,26 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı