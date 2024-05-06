Alkollü sürücü önce direğe çarptı; sonra duvardan düştü

Otomobiliyle elektrik direğine çarpan alkollü sürücünün, araçtan indikten sonra bahçe duvarından boşluğa düştü. Ü.K'nin kullandığı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Araçtan inen sürücü Ü.K, bir binanın bahçe duvarından boşluğa düştü.
Yaralanan ve 1,26 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.