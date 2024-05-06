Son dakika! Sergen Yalçın, Antalyaspor'dan ayrılıyor

Süper Lig'in 35. haftasında Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın sezon sonu ayrılacağını açıkladı. Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'ÇOK AYIP ŞEYLER BUNLAR'

"Benimle ilgili sürekli asparagas haberler çıkıyor. Çalıştığımız her yerde düzgün çalışıyoruz. Sürekli bu haberler çıkıyor, ben tesiste kalıyorum burada. Bilmeden araştırmadan soruşturmadan böyle haberler... Çok ayıp şeyler bunlar. Burada göreve başladıktan sonra işler istediğimiz gibi gitmedi. Transfer tahtamız kapalı, oyuncularımız gitti. Çok dar bir kadromuz var. Yönetim bana geldiğinde bu seneyi kümede kalarak geçirelim demişti, ekonomi toparlanırsa önümüzdeki seneye de bakarız demiştim. Ama tabii kolay değil. Geçen hafta yaptığımız toplantıda çok dostane konuşmalar oldu. Herkesin kendine göre hedefleri var. Ben ve ekibim gününde alıyoruz ödemelerimizi. Ben önümüzdeki sene devam etmeme kararı aldım. Son 3 maç buradayım ama sonra yollarımız ayrılacak. Güzel bir birlikteliğimiz oldu."

Başka bir takıma transfer olup olmamasıyla ilgili olarak ise henüz ciddi bir teklif olmadığını söyleyen Sergen Yalçın şöyle konuştu: "Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple görüşme yapmıyorum. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyin. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi açıkçası."

Kaynak: FOTOMAÇ