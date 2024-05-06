06 May 2024 - 22:45- Gündem G:

Korkunç cinayet! Başı kesilmiş ceset bulundu

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Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş ceset bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Korkunç cinayet! Başı kesilmiş ceset bulundu mask
Korkunç cinayet! Başı kesilmiş ceset bulundu
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Korkunç olay, Kastamonu’nun Merkez ilçesine Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bir araç bulundu. Durumdan şüphelen vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında baş bölgesi kesilmiş cesede rastladı. Su kanalının altına atılan ceset üzerinde çevrede incelemede bulunan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Baş bölgesi kesilmiş halde bulunan cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olarak aranan A.Y.’ye ait olduğu düşünülüyor.

Korkunç cinayet! Başı kesilmiş ceset bulundu

3 GÖZALTI

Jandarma ekipleri, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde baş bölgesi kesik halde bulunan ceset ile ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. A.Y.’ye ait olduğu değerlendirilen cesedin kimliği otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

Öte yandan, jandarma ekipleri, iz takip köpeği ve komando birliklerinin de desteğiyle su kanalında bulunan cesedin kayıp baş bölgesini bulmak için aramalarını sürdürüyor.

Kaynak: KARAR

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06 May 2024 - 22:45 - Gündem

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