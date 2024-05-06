Midesinde 100 kapsül çıktı: Röntgen sonrası tutuklandı

Kayseri’de midesinde metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu R.K. (45) isimli kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yabancı uyruklu bir şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu. Gözaltına alınan R.K., muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgeni ve ultrason çekimi sonrası yapılan kontrollerde R.K.'nın mide bölümünde uyuşturucu madde kapsülleri yutmuş olduğu belirlendi. Şüphelinin midesinde yaklaşık 100 kapsül içinde 729 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucular sağlık ekiplerince yapılan tedavinin ardından çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli R.K. ise, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.