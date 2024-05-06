Midesinde 100 kapsül çıktı: Röntgen sonrası tutuklandı

Kayseri’de midesinde metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu R.K. (45) isimli kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yabancı uyruklu bir şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu. Gözaltına alınan R.K., muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgeni ve ultrason çekimi sonrası yapılan kontrollerde R.K.'nın mide bölümünde uyuşturucu madde kapsülleri yutmuş olduğu belirlendi. Şüphelinin midesinde yaklaşık 100 kapsül içinde 729 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucular sağlık ekiplerince yapılan tedavinin ardından çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli R.K. ise, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA