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Mehmet Ali Erbil'den şoke eden video: Dans edip para topladı

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Son dönemde gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil bu kez de gittiği bir kafede dans ederek Arap turistlerden para toplayınca gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil'den şoke eden video: Dans edip para topladı
Mehmet Ali Erbil'den şoke eden video: Dans edip para topladı
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Mehmet Ali Erbil, son dönemde ilginç açıklamaları ve TikTok hesabından sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla sürekli sosyal medyanın diline düşen Mehmet Ali Erbil, bu kez de gittiği bir kafede Arap turistlerden para toplamak için dans etti. O anlar şaşkınlıkla karşılanırken, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şovmenin görüntülerine yorum üstüne yorum geldi.  Ünlü şovmene takipçileri böyle haberlerle gündeme gelmesi nedeniyle çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Bir, etti, Sosyal

06 May 2024 - 22:21 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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