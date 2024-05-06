Mehmet Ali Erbil'den şoke eden video: Dans edip para topladı

Mehmet Ali Erbil, son dönemde ilginç açıklamaları ve TikTok hesabından sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla sürekli sosyal medyanın diline düşen Mehmet Ali Erbil, bu kez de gittiği bir kafede Arap turistlerden para toplamak için dans etti. O anlar şaşkınlıkla karşılanırken, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şovmenin görüntülerine yorum üstüne yorum geldi. Ünlü şovmene takipçileri böyle haberlerle gündeme gelmesi nedeniyle çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.