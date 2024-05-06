Mehmet Ali Erbil'den şoke eden video: Dans edip para topladı

Mehmet Ali Erbil, son dönemde ilginç açıklamaları ve TikTok hesabından sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla sürekli sosyal medyanın diline düşen Mehmet Ali Erbil, bu kez de gittiği bir kafede Arap turistlerden para toplamak için dans etti. O anlar şaşkınlıkla karşılanırken, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şovmenin görüntülerine yorum üstüne yorum geldi. Ünlü şovmene takipçileri böyle haberlerle gündeme gelmesi nedeniyle çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi