06 May 2024 - 21:53- Asayiş G:

Sokak ortasında tekmelerle birbirine girdiler

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Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sokak ortasında tekmelerle birbirine girdiler mask
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İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.O.Ç., 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. M.O.Ç., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis

06 May 2024 - 21:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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