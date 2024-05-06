Türkan Şoray'dan kötü haber

KKTC'de gerçekleşen Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan usta oyuncu Türkan Şoray'a sağlık problemleri engel oldu.Zatürre teşhisi konulan ve hastalığı nedeniyle evinde istirahatte olan Türkan Şoray'a, seyahat için doktorundan izin çıkmadı.

BAHÇEYE BİLE ÇIKMASI YASAK

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Türkan Şoray'a doktoru "Bahçede bile yürüme" uyarısında bulundu. 78 yaşındaki usta oyuncu, bugün tekrar doktor kontrolüne gidecek.

Kaynak: Haber Merkezi