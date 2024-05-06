İrem Derici ile Gökhan Fırat aşkı bitti!

Sevgilisiyle çıktıkları tatillerle gündem olan İrem Derici aşkını her yerde dile getiriyordu. Mutluluklarla dolu ilişkide şaşırtan hamle geldi ve ikili birbirini takipten çıktı.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Son olarak katıldığı bir ödül töreninde boynundaki dövmenin anlamını açıklayan İrem Derici, "Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak." demişti.

Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan İrem Derici’nin ‘’Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek arkadaş için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem. Duyguya vaktim olmadığını düşünüyorum’’ şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.

İrem Derici bugün yaptığı paylaşımda sözlerini alıntılayarak "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle diye ben." yazdı.

Kaynak: CNNTURK