06 May 2024 - 20:37- Magazin G:

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu

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Oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti bir aylık bebekleri ile ilk kez dışarı çıkarak aile pozu verdi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu mask
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu
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2023'ün Haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, anne- baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çift, kızlarına Mina İpek ismini vermişti.

Eda Ece kızının doğduğunu sosyal medya hesabından, "Mina İpek 04.04.2024 Mina'mız ay sonunu bekleyemedi aniden gelmeye karar verdi, kendisine çok özel bir gün de seçmiş oldu. Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederiz. Bu postu koymam bile 15 günümü aldı, artık 1 dakika boşum yok ama o her şeye değer. Ben şimdilik paralel evrendeyim, tekrar görüşene kadar hepinizi öpüyorum, güzel dileklerinize tekrar teşekkür ederiz en büyük mutluluklar sizin olsun!" diyerek duyurmuştu.

İlk kez çocuk sahibi olma sevincini yaşayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu

'İLK KEZ DIŞARI ÇIKTIK'

İlk kez çocuk sahibi olma sevincini yaşayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı. Eda Ece sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozuna, "Ailece ilk kez dışarı çıktık. 1 ay..." notunu düştü.

Kaynak: KARAR

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06 May 2024 - 20:37 - Magazin

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