Simge Sağın'dan flaş açıklama: ''Ben artık fanatik Beşiktaşlı değilim''

Eser Yenenler’in “Linç@” adlı YouTube programına konuk olan Simge Sağın, “Aşkın Olayım” şarkısının Mauro Icardi sayesinde yakaladığı başarı hakkında konuştu:

“Evren bir mucize yarattı ve bana bunu yaşattı. Böylesine bir aşk şarkısının futbol mecralarında patlaması ve sevilmesi enteresandı. 5-6 yıl önce çıkan bir şarkının bu yılın en çok dinlenen şarkısı olması enteresan bir durumdu. Çok mutlu oldum. Icardi’ye teşekkür ediyorum, inanılmaz bir başarı yaşattı şarkıya. Taraftar da çok arkasında durdu. Beni hiç ötekileştirmeden şarkımı severek söylediler. Beni şampiyonluk kutlamasına davet ettiler.”

BEN OLMASI GEREKENİ YAPTIM

Simge Sağın, artık “fanatik” bir taraftar olmadığını da söyledi:

“Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yaşadığım şey fanatikliğimin de üstüne çıktı. Ben olması gerekeni, doğruyu uyguladım; oraya gittim. İyi ki de gitmişim diyorum. Yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Benim ne fanatikliğim, ne Beşiktaşlılığım kaldı. Sanatçılığım çok daha ağır bastı. Müziğimin arkasında durmam gerekti. Çok da hoş bir gece geçirdim.”

Beşiktaşlı taraftarlar, videonun altına yazdıkları yorumlarla Sağın’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Kaynak: HÜRRİYET