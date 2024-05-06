- Asayiş

Bir anlık dikkatsizlik yüzünden kendini vurdu

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Bursa'da yaşanan bir anlık dikkatsizlik az daha ölüme sebep olacaktı. Emin K. (75), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Bir anlık dikkatsizlik yüzünden kendini vurdu mask
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Emin K.'nın evinin bahçesinde temizlediği ruhsatlı av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Emin K., kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

# sağlık

06 May 2024 - 20:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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