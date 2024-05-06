- Gündem

9 ilde Bozdoğan-35 operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarmamız tarafından 7 ilde, Emniyetimiz tarafından 2 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-35' operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

9 ilde Bozdoğan-35 operasyonu: 30 şüpheli yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarmamız tarafından 7 ilde, Emniyetimiz tarafından 2 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-35' operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı, 9 ilde düzenlenen 'Bozdoğan 35' operasyonlarında 30 kişinin gözaltına alındığını söyleyerek ait şu detayları paylaştı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Mersin merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Diyarbakır’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Mersin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Osmaniye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; Hatay’da geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü adına mühimmat temin eden, kaçakçılık faaliyetlerini organize eden ve ifade ve teşhislerde adı geçtiği tespit edilen 14 şüpheli yakalandı. Kütahya’da geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: DHA

# Sosyal, mersin, ifade, devam, ankara, Kaçakçılık, İstanbul

06 May 2024 - 20:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kakava’da dilekler Tunca Nehri’ne bırakıldı (3) mask
Kakava’da dilekler Tunca Nehri’ne bırakıldı (3)
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu mask
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
Diyarbakır ve Batman’da dolu etkili oldu, ekili araziler zarar gördü mask
Diyarbakır ve Batman’da dolu etkili oldu, ekili araziler zarar gördü
Alanya'da korkunç kaza: İki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam savaşı veriyor mask
Alanya'da korkunç kaza: İki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam savaşı veriyor
İzmir'de nikah masasında dua tartışması mask
İzmir'de nikah masasında dua tartışması
Şelaleye düşerek ölen domuz, ekipler tarafından çıkartıldı mask
Şelaleye düşerek ölen domuz, ekipler tarafından çıkartıldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber