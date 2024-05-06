- Gündem

İYİ Parti Alanya'dan Başkan Özçelik'e ziyaret

ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Er ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Osman Özçelik'i makamında ziyaret ettiler

İYİ Parti Alanya'dan Başkan Özçelik'e ziyaret mask
İYİ Parti Alanya'dan Başkan Özçelik'e ziyaret
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ZİYARETLE ilgili İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er, yönetim kurulu üyelerimiz ve İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte, Alanya Belediye Başkanı seçilen Sayın Osman Tarık Özçelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Alanya'mızın ve halkımızın yararına alacağı her kararda yanında olacağımızın taahhütünü vererek çalışmalarında başarılar diledik." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, ilgili, Belediye

06 May 2024 - 19:48 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Alanya'da korkunç kaza: İki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam savaşı veriyor mask
Alanya'da korkunç kaza: İki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam savaşı veriyor
İzmir'de nikah masasında dua tartışması mask
İzmir'de nikah masasında dua tartışması
Şelaleye düşerek ölen domuz, ekipler tarafından çıkartıldı mask
Şelaleye düşerek ölen domuz, ekipler tarafından çıkartıldı
'Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı' yarın başlıyor mask
'Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı' yarın başlıyor
YSK Başkanı Yener, kesin seçim sonuçlarını açıkladı mask
YSK Başkanı Yener, kesin seçim sonuçlarını açıkladı
Fatih Erbakan: İnşallah 2028’de iktidara yürüyeceğiz mask
Fatih Erbakan: İnşallah 2028’de iktidara yürüyeceğiz
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber