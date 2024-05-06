İYİ Parti Alanya'dan Başkan Özçelik'e ziyaret

ZİYARETLE ilgili İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er, yönetim kurulu üyelerimiz ve İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte, Alanya Belediye Başkanı seçilen Sayın Osman Tarık Özçelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Alanya'mızın ve halkımızın yararına alacağı her kararda yanında olacağımızın taahhütünü vererek çalışmalarında başarılar diledik." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi