İYİ Parti Alanya'dan Başkan Özçelik'e ziyaret

ZİYARETLE ilgili İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er, yönetim kurulu üyelerimiz ve İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte, Alanya Belediye Başkanı seçilen Sayın Osman Tarık Özçelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Alanya'mızın ve halkımızın yararına alacağı her kararda yanında olacağımızın taahhütünü vererek çalışmalarında başarılar diledik." (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.