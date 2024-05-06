Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

BURSA’ da Emin K. (75), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Olay saat 15.30 sıralarında Yenişehir ilçesinin kırsal Çayırlı Mahallesinde meydana geldi. Emin K.'nın evinin bahçesinde temizlediği ruhsatlı av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Emin K., kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.