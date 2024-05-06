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Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

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BURSA’ da Emin K. (75), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.Olay saat 15.30 sıralarında Yenişehir ilçesinin kırsal Çayırlı Mahallesinde meydana geldi. Emin K.'nın evi...

Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu mask
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
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BURSA’ da Emin K. (75), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında Yenişehir ilçesinin kırsal Çayırlı Mahallesinde meydana geldi. Emin K.'nın evinin bahçesinde temizlediği ruhsatlı av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Emin K., kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

06 May 2024 - 19:47 DHA Bursa- Gündem

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