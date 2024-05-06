Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigara fiyatlarına zam mayıs ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı. Bir sigara grubuna daha zam geldi.



İŞTE FİYATLAR

Yapılan zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Zamlı fiyatların yarından itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Kaynak: MYNET