- Asayiş

Kıskançlık yüzünden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da Leyla Sultan K. (18), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı Mehmet Salih B.’yi (20) sokak ortasında bıçakla yaraladı. Leyla Sultan K. polis tarafından gözaltına alındı.

Kıskançlık yüzünden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İddiaya göre Leyla Sultan K., sevgilisi Mehmet Salih B. ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Leyla Sultan K., üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B.’ye saldırdı. Sevgilisinin 3 bıçak darbesiyle Mehmet Salih B., kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık, ilgili

06 May 2024 - 19:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından yazlık ev için öldürüldü mask
Boşanma aşamasındaki kocası tarafından yazlık ev için öldürüldü
Son Dakika: TIR yolcu minibüsünü ezdi geçti! 8 ölü çok sayıda yaralı var mask
Son Dakika: TIR yolcu minibüsünü ezdi geçti! 8 ölü çok sayıda yaralı var
Dehşete düşüren olay: Anne, baba ve 3 çocuğu boğulmuş halde bulundu mask
Dehşete düşüren olay: Anne, baba ve 3 çocuğu boğulmuş halde bulundu
Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı mask
Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı
Hanutçulara ceza yağdı mask
Hanutçulara ceza yağdı
3 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü mask
3 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber