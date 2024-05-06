Kıskançlık yüzünden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

İddiaya göre Leyla Sultan K., sevgilisi Mehmet Salih B. ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Leyla Sultan K., üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B.’ye saldırdı. Sevgilisinin 3 bıçak darbesiyle Mehmet Salih B., kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA