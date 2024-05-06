06 May 2024 - 18:53- Gündem G:

Alanya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

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Alanya'da yolun karşına geçmeye çalışan iki kız kardeşe otomobil çarptı. Kazada kız kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alanya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
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Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.

F.Ü. (38) idaresindeki 07 BPJ 658 plakalı otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a (7) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doruk Erdoğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Belinay Erdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü F.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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06 May 2024 - 18:53 AA Antalya- Gündem

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