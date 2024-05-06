Okuldan atılan genç kız silahla okulu bastı

Kenan Kösen Lisesi önünde yaşanan olayda devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi. Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı.
1 ÖĞRENCİ YARALANDI
Tabancadan çıkan kurşunların, öğrencilerden C.S. (17) isimli erkek çocuğunun kol ve karın bölgesine isabet ettiği öğrenildi. Vücudunu sıyıran kurşunla yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. C.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, silahı ateşleyen kız çocuğunun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.