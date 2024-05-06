- Asayiş

Okuldan atılan genç kız silahla okulu bastı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile okulun kapısına gelerek girmeye çalıştı. Kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Okuldan atılan genç kız silahla okulu bastı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kenan Kösen Lisesi önünde yaşanan olayda devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi. Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı.

1 ÖĞRENCİ YARALANDI

Tabancadan çıkan kurşunların, öğrencilerden C.S. (17) isimli erkek çocuğunun kol ve karın bölgesine isabet ettiği öğrenildi. Vücudunu sıyıran kurşunla yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. C.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, silahı ateşleyen kız çocuğunun emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, başladı, Son, etti

06 May 2024 - 18:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından yazlık ev için öldürüldü mask
Boşanma aşamasındaki kocası tarafından yazlık ev için öldürüldü
Son Dakika: TIR yolcu minibüsünü ezdi geçti! 8 ölü çok sayıda yaralı var mask
Son Dakika: TIR yolcu minibüsünü ezdi geçti! 8 ölü çok sayıda yaralı var
Dehşete düşüren olay: Anne, baba ve 3 çocuğu boğulmuş halde bulundu mask
Dehşete düşüren olay: Anne, baba ve 3 çocuğu boğulmuş halde bulundu
Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı mask
Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı
Hanutçulara ceza yağdı mask
Hanutçulara ceza yağdı
3 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü mask
3 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber