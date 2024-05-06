06 May 2024 - 18:33- Magazin G:

Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatına isyan

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Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kiraz fiyatını paylaşarak isyan etti.

Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatına isyan mask
Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatına isyan
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Sosyal medyada hayat pahalılığına değinen Çağlayan'ın son paylaşımı dikkat çekti. Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kiraz fiyatını paylaşarak isyan etti.

Armağan Çağlayan'dan kiraz fiyatına isyan

Çağlayan, "Genç nesil bilmez, Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için. Hey gidi! Nerden nereye !!!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR

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06 May 2024 - 18:33 - Magazin

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