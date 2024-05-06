Şelaleye düşerek ölen domuz, ekipler tarafından çıkartıldı

BARTIN’ın Ulus ilçesindeki Ulukaya şelalesine düşerek ölen 4 yaşlarındaki domuz iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak, ormanlık alana gömüldü.

Bugün öğle saatlerinde Ulukaya köyünde bulunan Ulukaya şelalesine gelen turistler, dere yatağında ölü domuz gördü. Turistlerin haber vermesi üzerine bölgeye Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 10 metre derinlikte bulunan ölü domuzun çıkartılması için Bartın Özel İdare Müdürlüğü'nün iş makinesi istendi. Kepçenin ucuna bağlanan merdivenle domuzun bulunduğu yere inen AFAD görevlileri, halatlarla bağlayarak yürüyüş yoluna çıkardı. 4 yaşlarında olduğu tespit edilen ve suda boğulduğu tahmin edilen domuz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alana gömüldü.