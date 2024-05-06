06 May 2024 - 18:25- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil, yaya yolundan geçen motosiklete çarptı: 1 ölü

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Mersin'de yaya yolundan geçen motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü.

Feci kaza! Otomobil, yaya yolundan geçen motosiklete çarptı: 1 ölü mask
Feci kaza! Otomobil, yaya yolundan geçen motosiklete çarptı: 1 ölü
Feci kaza! Otomobil, yaya yolundan geçen motosiklete çarptı: 1 ölü
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Mersin’in Erdemli ilçesinde yaya yolundan geçen motosiklet sürücüsü Kasım Döner (68), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Erdemli çevre yolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Kasım Döner yönetimindeki 33 VRN 04 plakalı motosiklet, yaya yolundan geçerken H.K.'nin kullandığı 33 AGJ 090 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Döner, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Döner'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Döner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü H.K. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Feci kaza! Otomobil, yaya yolundan geçen motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaynak: DHA

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06 May 2024 - 18:25 DHA Mersin- Gündem

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