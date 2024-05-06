Feci kaza! Otomobil, yaya yolundan geçen motosiklete çarptı: 1 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaya yolundan geçen motosiklet sürücüsü Kasım Döner (68), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Erdemli çevre yolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Kasım Döner yönetimindeki 33 VRN 04 plakalı motosiklet, yaya yolundan geçerken H.K.'nin kullandığı 33 AGJ 090 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Döner, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Döner'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Döner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü H.K. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.