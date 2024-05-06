06 May 2024 - 18:20- Gündem G:

Hafriyat kamyonu nehre düştü! 1 ölü

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Samsun'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu Kızılırmak Nehri’ne düştü. Kazada şoför öldü.

Hafriyat kamyonu nehre düştü! 1 ölü mask
Hafriyat kamyonu nehre düştü! 1 ölü
Hafriyat kamyonu nehre düştü! 1 ölü
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Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne düşen hafriyat kamyonunun şoförü Nurettin Şenocak (64), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bafra ilçesi Asar mevkisinde meydana geldi. Çakıl ocağının servis yolunda Nurettin Şenocak’ın kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, Kızılırmak Nehri’ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, denizaltı kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Şenocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nurettin Şenocak’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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06 May 2024 - 18:20 DHA Samsun- Gündem

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