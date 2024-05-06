Alman çiftin 33 yıldır bitmeyen Alanya sevdası

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de yaşayan 61 yaşındaki Jacgueline ve 63 yaşındaki Thomas Harf, tam 33 yıldır aralıksız olarak Alanya'ya tatile geliyorlar. 55. kez Alanya'ya gelen Alman çift, Yeni Alanya'ya konuştu.

İlk kez 1991 yılında Alanya'ya geldiklerini ve Alanya'nın doğal güzelliklerine aşık olduklarını söyleyen Alman çift, "1991 yılında Alanya'nın sembol otellerinden olan Güngör Otel'de kalmıştık. Uzun yıllar da bu otelde kalmaya devam ettik. Otelin sahibi Ali Rıza Gündoğmuş ve otelin resepsiyonisti Refik Çağlar ile dost olduk. 1991 yılından bu yana aralıksız olarak ve genellikle yılda 2 kez Alanya'ya geliyoruz. Her gelişimizde Alanyalı dostlarımız Ali Rıza Gündoğmuş'u ve Refik Çağlar'ı ziyaret ediyoruz. Refik Çağlar artık cuma pazarında hediyelik eşya dükkanı işletiyor. Dostluğumuz 33 yıldır sürüyor" dedi.



33 YILDIR DOĞUM GÜNÜNÜ ALANYA'DA KUTLUYOR



Thomas Harf, doğum gününün 8 Mayıs olduğunu, 33 yıl önce ilk kez geldikleri Alanya'da doğum gününü kutladıklarını belirterek "Bu kutlamayı geleneksel hale getirdik. Tam 33 yıldır doğum günümü Alanya'da kutluyoruz" dedi.

Alman çift, Alanya'nın eskiden çok daha güzel olduğunu, eski doğal güzelliklerini çok özlediklerini de belirterek "Alanya'da çok güzel anılarımız var. Sağlığımız izin verdiği müddetçe her yıl Alanya'ya gelmeye devam edeceğiz" dediler.



OĞUZ HOCA: ALANYA DOSTU TURİSTLERİN SAYISI ARTMALI



Alman çifti yakından tanıyan Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, "Alanya sevdalısı bu çiftle cuma pazarı esnaflarından yakın dostlarım Refik Çağlar ve Abdulay Sağıroğlu vasıtasıyla tanışmıştım. Kendilerinin Alanya sevdalısı oluşunu yakinen bilenlerdenim. Halen 1991 yılında ilk kez geldikleri Alanya'yı unutamadıklarını, o günkü Alanya atmosferini özlemle andıklarını hep ifade etmektedirler. Gönül ister ki; böyle Alanya dostu turistlerin sayısı artsın. Çünkü Alanya'dan memnun ayrılan her turist, yeni turistlerin Alanya'yı tercih etmelerine vesile olur. Ben Jacgueline ve Thomas Harf çiftine sağlık ve Alanya sevgilerinin hiç eksilmemesini diliyorum" şeklinde konuştu. (Mazlume GÖKTAŞ)