Yabancı damat gerçek mi olacak? Survivor Aleyna'ya hayranlığını saklayamadı

Survivor All Star'ıda Aleyna, sadece performansıyla değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yunanistan takımlarıyla birlikte oynanan oyunda bir Yunan yarışmacının Aleyna'ya hayran bakışları gözlerden kaçmadı.

YORGOS'UN BAKIŞLARI ÇOK KONUŞULDU

Yarışmada yaşananlar dışında güzelliğiyle de çok konuşulan Aleyna, ülke sınırlarını aşarak Yunanistan'da da çok konuşuldu.

Yunanistan birleşme partisindeki yoğun ilginin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Yunanistan takımlarının birlikte yarışmasıyla Aleyna'ya olan ilgi daha görünür bir hal aldı. Yunan yarışmacı Yorgos'un Aleyna ilgisi hem yarışma sırasında Yunan sunucunun hem de Yunan izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi