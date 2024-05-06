Yabancı damat gerçek mi olacak? Survivor Aleyna'ya hayranlığını saklayamadı

Survivor All Star'ıda Aleyna, sadece performansıyla değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yunanistan takımlarıyla birlikte oynanan oyunda bir Yunan yarışmacının Aleyna'ya hayran bakışları gözlerden kaçmadı.
YORGOS'UN BAKIŞLARI ÇOK KONUŞULDU
Yarışmada yaşananlar dışında güzelliğiyle de çok konuşulan Aleyna, ülke sınırlarını aşarak Yunanistan'da da çok konuşuldu.
Yunanistan birleşme partisindeki yoğun ilginin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Yunanistan takımlarının birlikte yarışmasıyla Aleyna'ya olan ilgi daha görünür bir hal aldı. Yunan yarışmacı Yorgos'un Aleyna ilgisi hem yarışma sırasında Yunan sunucunun hem de Yunan izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.