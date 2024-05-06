İhanete uğrayıp mekan basan eski Survivor yarışmacısı sevgilisiyle yeniden mi barıştı?

2020 yılında Survivor'a katılan Aycan Yanaç sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini kısa sürede kazanmıştı. 2022 sezonunda yeniden yarışmaya katılan Aycan Yanaç, korona olmasının ardından daha fazla dayanamadığını söylemiş ve yarışmadan ayrılmıştı.
Yarışma katıldığı zaman da ihanete uğradığı iddiaları gündeme gelen ve döndükten sonra söylentileri yalanlayarak sevgilisiyle barışmıştı.
SÖYLENTİLERİ YALANLADI
Ancak yine geçtiğimiz günlerde çiftten yeni bir bomba geldi Söylenenlere göre sevgilisi tarafından ihanete uğradığını öğrenen Aycan Yanaç, Ortaköy'de bir gece kulübünü basarak ortalığı birbirine kattı.Yanaç, sevgilisine tokat atarak bu ilişkiyi tamamen bitirdiğini söylemişti. Sosyal medya hesabından gül paylaşımı yapan Yanaç 'yeniden barıştılar mı?' söylentilerini güçlendirdi. Ancak çok geçmeden açıklama yaparak barışmadıklarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.