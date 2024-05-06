'Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı' yarın başlıyor

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlı tatbikatlarından ‘Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı’, 7 Mayıs-18 Mayıs tarihleri arasında tüm denizlerde gerçekleştirilecek. Toplam 15 bin personelin görev alacağı tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren MARLİN İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile 6 adet Kamikaze Albatros İDA, ilk defa tatbikat faaliyetlerine iştirak edecek.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda ‘Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı’ öncesinde brifing verildi. Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Kenan Kaan Türkkan, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı katıldı.

TATBİKATIN AMACI ANLATILDI

Tatbikatla ilgili bilgi veren Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan “Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen fiili bir tatbikattır. Tatbikatın amacı; deniz kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir" ifadelerini kullandı.

ENVANTERE YENİ GİREN MARLİN İDA FAALİYETLERDE BULUNACAK

Tatbikata katılacaklar hakkında da bilgi veren Tuğamiral Türkkan, "100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8'er kişilik 2 SAT timi ve 5'er kişilik 3 SAS timi iştirak edecektir. Tatbikatta toplam 15 bin personel görev alacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren MARLİN İDA ile 6 adet Kamikaze Albatros İDA, ilk defa tatbikat faaliyetlerine iştirak edecektir. Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A-400 M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir" dedi.

TATBİKATTA NELER YAPILACAK?

Tatbikatın genel faaliyet planıyla ilgili de bilgi veren Tuğamiral Türkkan, "Fiili safha gemilerin 7 Mayıs tarihinden itibaren intikalleri ile başlayacak, 7-8 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 9-10 Mayıs tarihlerinde lojistik bütünleme faaliyetleri, 11 Mayıs tarihinde Marmaris Aksaz'a istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecektir. 12-13 Mayıs tarihleri arasında fiili silah eğitimleri, 14-16 Mayıs tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri, 17-18 Mayıs tarihleri arasında liman ziyaretleriyle beraber ana üs/ limanlara intikal faaliyetleri icra edilecektir. Denizkurdu-2 Tatbikatı kapsamında; 104 personelden oluşan tatbikat kontrol merkezi şu an içinde bulunduğumuz Deniz Harp Merkezi komutanlığında teşkil edilmiştir" diye konuştu.

'ÇOK TEHDİTLİ ORTAMDA HAREKAT EĞİTİMLERİ İCRA EDİLECEK'

Tatbikat kontrol merkezinin göreviyle ilgili de konuşan Tuğamiral Türkkan, "Tatbikat süresince temel deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, su üstü, hava ve kara hedeflerine fiili silah atışları, Aksaz Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir. Çok tehditli ortamda harekat faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip, 17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de toplam 27 liman 43 gemi ile ziyaret edilecek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs 2024 tarihinde de liman ziyaretlerine devam edilecektir" dedi.

Tuğamiral Türkkan, "Tatbikat kapsamında Radar Akiseli su üstü hedefi kullanılarak su üstü atışları, manş uçağının çektiği hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarımızdan Cirit, MAM-L, MAM-T, TEMREN, HELLFIRE G/M atışları ve flare, top roket atışları, ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan E/H simülatörü ile elektronik harp eğitimleri ile çaf atışları icra edilecektir" ifadelerini kullandı.