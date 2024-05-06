YSK Başkanı Yener, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı. Yener, "30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 12, Yeniden Refah Partisi (YRP) 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 3, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır. Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

YSK Başkanı Yener, kesin seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 34 partinin katıldığını belirterek, "207 bin 848 sandıkta, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin; 31 milyon 85 bin 200'ü kadın, oran yüzde 50,59, 30 milyon 356 bin 602'si erkek, oran 49,41 seçmendir. Seçim süreci içerisinde tüm veriler ve seçmen listeleri seçim takviminde öngörülen tarihlerde siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Sisteme girilen sonuçlar ve resmi formatı, sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları, YSK'ya geldiği andan itibaren eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmıştır. Seçime katılan siyasi parti temsilcileri, seçim sonuçlarını başkanlığımızda canlı olarak sunulan ekran üzerinden takip etmişlerdir. Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır" diye konuştu.

'3 İLÇEDE SEÇİMLER YENİLENECEK'

YSK açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, milletvekili genel seçimleri, mahalli idareler genel seçimleri ve halk oylaması kesimlerine ait veri ve bilgilerin paylaşıldığını aktaran Yener, "31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine; 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli, Güneykaya, Tunceli Mazgirt, Akpazar, Kırklareli, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Aksaray Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecektir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde il genel meclisi üyeliğinde 13 milyon 563 bin 800 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 80,9 olarak gerçekleşmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı yüzde 78,12 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'CHP 14 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI'

YSK Başkanı Yener açıklamasında illere ait kesin sonuçları paylaşarak, "30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM Parti 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır. Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. 51 il belediye başkanlığından AK Parti 12, İYİ Parti 1, Büyük Birlik Partisi (BBP) 1, YRP 1, DEM Parti 7, CHP 21, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 8 belediye başkanlığı kazanmıştır" diye konuştu.

'919 İLÇEDE AK PARTİ KAZANDI'

İlçelere ait kesin sonuçları da aktaran Yener, "919 ilçede 346 AK Parti, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 BBP, 1 Demokratik Sol Parti (DSP), 37 YRP, 57 DEM Parti, 314 CHP, 2 Demokrat Parti, 114 MHP, 1 Türkiye İşçi Partisi (TİP), 1 Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, 1 Saadet Partisi, 9 da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır. 316 belde belediye başkanlığında ise 168 AK Parti, 7 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 6 BBP, 1 Memleket Partisi, 1 DSP, 24 YRP, 10 DEM Parti, 60 CHP, 1 Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), 3 Demokrat Parti, 96 MHP, 3 DEVA Partisi, 3 Saadet Partisi, 2 de bağımsız aday belediye başkanlığını kazanmıştır" dedi.

'KATILIM ORANI EN DÜŞÜK BÜYÜKŞEHİR DİYARBAKIR'

Yener, belediye meclisi üyeliği seçimlerinde 57 milyon 715 bin 191 kayıtlı seçmen bulunduğunu belirterek, "Katılım oranı yüzde 78,10 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan seçimlerde en düşük ve en yüksek katılım oranlarını açıklayacak olursak, en düşük oranlar büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 67,34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59,63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59,76 ile Diyarbakır Bağlar. Belde belediye başkanlığında ise yüzde 36,18 ile Yozgat Akdağmadeni Belekçahan beldesi olmuştur. Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84,97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83,44 ile Artvin, ilçe belediye başkanlığında yüzde 95.93 ile Kırıkkale Karakeçi ilçesi, belde belediye başkanlığında ise yüzde 98i04 ile Aksaray merkez Yeşiltepe beldesi olmuştur. Yine 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen seçimlerde, seçmen sayısı en fazla olan 55 büyükşehir belediyesinde katılım oranları ise şu şekildedir; Ankara'da yüzde 79,39, Antalya'da yüzde 78,47, Bursa'da yüzde 78,84 İstanbul'da yüzde 79.28 ve İzmir'de yüzde 79,02 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.