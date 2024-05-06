Survivor'da gergin anlar! Aleyna ve Yunus Emre konseyde yüzleşti

Çekişmeli ve heyecanı bol olan Survivor All Star'da Kırmızı takım dokunulmazlık yarışmasını kazanan taraf oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Mavi Takım'dan belirlendi. Konsey'de Batuhan 3 oy alırken Yunus Emre 4 oy alarak ilk gitme adayı oldu. Aleyna ile Yunus Emre arasındaki soğukluğun sebebini Acun Ilıcalı konseyde sordu. Aleyna ise kendisinin elenmesini neden Yunus Emre'nin istediğini anlamadığını söyleyerek sitem dolu şu cevabı verdi:

'NASIL BİR İNSANLA ARKADAŞLIK YAPIYORUM?'

"Bir anda olmadı ama ben hala Yunus Emre'nin neden düelloda gitmemi istemesini anlamadım. Ben bir anda dedim ki nasıl bir insanla arkadaşlık yapıyorum. Nasıl bir anda düşmanlık durumuna girdi. Belki de kendisine sormak lazım"



Yunus Emre de "Ben sadece bazı şeylerin farkına vardım. Aleyna ile ilgili bir durum yok. Senin sorumlu olduğun bir ailen var. Hedefine gitmekten mutluluk duyarım. Seninle ilgili nötrüm. Karşı takımda Berna'nın kalması daha çok işimize gelecekti o yüzden Aleyna'nın gitmesini istedim" dedi.

'TIPKI SİZİN GİBİ'

Aleyna da "Demekki arkadaşlıkların burada bir önemi yok, sadece fazladan bir hafta kalabilmek için yapmış" dedi. Yunus Emre de "Tıpkı sizin gibi" cevabını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi