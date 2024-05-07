Madeni yağ ve antifriz satın alınacak

MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE AD BLUE SIVISI ALIM İŞİ

AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE AD BLUE SIVISI ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/557750

1-İdarenin a) Adı : AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : ÇALKAYA MAH. 28110 SOK. NO.6 07110 AKSU/ANTALYA c) Telefon ve faks numarası : 2424262233 - 2424263082 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE AD BLUE SIVISI ALIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KALEM MADENİ YAĞ ANTİFRİZ VE AD BLUE SIVISI ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI ATÖLYESİ ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP, 30 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMETBİNASINA TESLİM EDİLECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA ERTESİ GÜN İŞE BAŞLANIR



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AKSU BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI, 1. KAT DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ (NO:102) ÇALKAYA MAHALLESİ 28110 SOK. NO.6 07110 AKSU/ANTALYA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde 1. SIRADAKİ 15W-40 YAĞ İÇİN: MB 228.3(DTFR 15B110) ORİJİNAL EKİPMAN ÜRETİCİSİNDEN ALINMIŞ ONAY BELGESİ TEKLİFE EK OLARAK SUNULACAKTIR. (ANCAK ‘HTTP://BEVO.MERCEDES-BENZ.COM’ ADRESİNDEN YAPILAN KONTROLÜNDE İLGİLİ YAĞIN ONAYINA RASTLANILAMAZ İSE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.) Tek ortağın sunması yeterlidir. 5. SIRADAKİ 10W-40 YAĞ İÇİN, MB 228.51(DTFR 15C110) VEYA MB 228.31 (DTFR 15C100) ŞARTNAMELERİNDEN BİRİNİN ORİJİNAL EKİPMAN ÜRETİCİSİNDEN ALINMIŞ ONAY BELGESİ TEKLİFE EK OLARAK SUNULACAKTIR. (ANCAK ‘HTTP://BEVO.MERCEDES-BENZ.COM’ ADRESİNDEN YAPILAN KONTROLÜNDE İLGİLİ YAĞIN ONAYINA RASTLANILAMAZ İSE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.) Tek ortağın sunması yeterlidir. TEKNİK ŞARTNAMENİN 9. MADDESİNDE YER ALAN 15W-40 VE 10W-40 MADENİ YAĞ İÇİN GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÜRETİCİ ONAY BELGELERİ TEKLİFE EK OLARAK SUNULACAKTIR. (ŞARTNAME İÇERİSİNDE İSTENEN ÜRÜNE AİT ONAYLARIN OKUNABİLİR BİRER FOTOKOPİSİ SUNULACAKTIR. ONAY BELGELERİ İÇİN; ÜRÜN KATALOGLARINDA VEYA ÜRÜN BİLGİ FORMLARINDA YAZILI OLMASI YETERLİ DEĞİLDİR. ONAY ALINAN KURULUŞTAN ALINMIŞ BELGE FOTOKOPİSİ SUNULACAKTIR.) Tek ortağın sunması yeterlidir. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT HER BİR KALEM ÜRÜN İÇİN ÜRÜN BİLGİ FORMU (TDS,PDS VB.) ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN VEYA TEKLİFİ SUNAN FİRMA TARAFINDAN KAŞELİ VE İMZALI ŞEKİLDE TEKLİFE EK OLARAK SUNULACAKTIR. (PDS BELGELERİNDE ÜRÜNLERİN MARKA MODEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ (TİPİK ÖZELLİKLER, PERFORMANS VE KARŞILADIĞI ONAYLAR VB.) YER ALACAKTIR.) Tek ortağın sunması yeterlidir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.