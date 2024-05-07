Madeni yağ ve antifriz satın alınacak

MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE AD BLUE SIVISI ALIM İŞİ
AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE AD BLUE SIVISI ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/557750
1-İdarenin
a) Adı
:
AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
ÇALKAYA MAH. 28110 SOK. NO.6 07110 AKSU/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası
:
2424262233 - 2424263082
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE AD BLUE SIVISI ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
15 KALEM MADENİ YAĞ ANTİFRİZ VE AD BLUE SIVISI ALIMI
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI ATÖLYESİ
ç) Süresi/teslim tarihi
:
SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP, 30 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMETBİNASINA TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi
:
SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA ERTESİ GÜN İŞE BAŞLANIR
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
15.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
AKSU BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI, 1. KAT DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ (NO:102) ÇALKAYA MAHALLESİ 28110 SOK. NO.6 07110 AKSU/ANTALYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.