06 May 2024 - 17:12- Gündem G:

Orman İşletme deposunda korkunç patlama! 3 yaralı

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Sakarya'da orman işletme deposunun damgalama tankında patlamada gerçekleşti.

Orman İşletme deposunda korkunç patlama! 3 yaralı
Orman İşletme deposunda korkunç patlama! 3 yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman işletme deposunda damgalama tankında yaşanan patlamada 2’si ağır, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı. Patlamada, tankın yakınındaki Faik Y. (53), Selçuk Y. (44) ve Abdülkadir T. isimli işçiler yanarak yaralandı.

Orman İşletme deposunda korkunç patlama! 3 yaralı

İhbar üzerine depoya 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vüdunda yanıklar olan işçilerden Abdülkadir T. Akyazı Devlet Hastanesi’ne, Faik Y. ve Selçuk Y. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faik Y. ve Selçuk Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Orman İşletme deposunda korkunç patlama! 3 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Patlama, acil, Yangın, sağlık, eğitim, ilgili

06 May 2024 - 17:12 DHA Sakarya- Gündem

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